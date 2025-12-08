India eleva a 25 la cifra de fallecidos en el incendio de un club

El jefe del gobierno de la India informó que se elevó a 25 los fallecidos en el incendio que se desató este domingo de madrugada en club de un popular destino turístico de la región y ordenó una investigación judicial sobre el incidente.

Indicó que está analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas.

Se pudo conocer que los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. Mientras que las autoridades ordenaron una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y sus responsabilidades.

Los presentes indicaron que algunas personas pudieron salir corriendo, pero otras no. Por lo tanto, algunas personas murieron asfixiadas.

Según información preliminar, cuatro eran turistas y el resto empleados del club.

Por su parte la policía de Goa aún está investigando el suceso. La principal hipótesis son que las llamas se produjeron después de la explosión de un cilindro de gas en el interior de la discoteca.