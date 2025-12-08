El brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace nueve días en Barcelona (noreste de España) se mantiene controlado, sin nuevos casos positivos en las últimas horas, mientras las autoridades investigan el origen del foco del virus.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la región de Cataluña, Óscar Ordeig, informó que esos datos revelan que «el objetivo» el cual era que el brote no saliera de la zona del foco, «se ha conseguido» pasados nueve días.

Ordeig, adelantó que esta situación permitirá en los próximos días «reabrir mercados» a los productos porcinos en terceros países, aunque pidió no bajar la guardia frente a esta enfermedad animal, que no se transmite a los humanos.

También pidió dejar trabajar a los expertos para conocer el origen del brote.

La hipótesis de que el virus pudiese haber salido de un laboratorio se maneja desde el viernes, cuando se dio a conocer un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la UE, que detalla que el genoma del virus detectado en España no coincide con las cepas que circulan actualmente en otros países europeos, pero sí es similar a una detectada en Georgia en 2007 que suele emplearse en estudios experimentales.

El descubrimiento puso en el foco al laboratorio de salud animal IRTA-CRESA, situado a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los dos primeros casos positivos en PPA.

A pesar de que el sector porcino español ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones, este nuevo brote ha reactivado la preocupación ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas, pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.