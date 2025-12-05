Vicepdta. Delcy Rodríguez presentó el Presupuesto de la Nación para 2026

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2026 ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Indicó que «lo más resaltante de este presupuesto es que la inversión social de este presupuesto es 77,8 %».

Aseguró que el presupuesto para el año 2026 tiene previstos los recursos que se requieren para la defensa de la dignidad histórica de Venezuela, frente a las amenazas provenientes de Estados Unidos.

Recalcó que este presupuesto tiene contemplado los recursos que se necesitan para la seguridad y la defensa de Venezuela.

En ese sentido, Delcy Rodríguez, exhortó a no rendirse ni tomar el rumbo de los que no se sintieron venezolanos.