Terremoto de magnitud 6 sacudió la región Xinjiang en China

Este jueves, a las 3:44 de la tarde, hora local de China, un terremoto de magnitud 6 sacudió el condado Aheqi, en la región autónoma Xinjiang, así lo confirmó el Centro de Redes Sismológicas del país, sin que se conozcan de momento daños materiales o personales.

El seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, y el epicentro se localizó en los 41,13 grados de latitud norte y 78,40 grados de longitud este, en una zona montañosa cercana a la frontera con Kirguistán.

El área afectada se encuentra a unos 800 kilómetros de Urumqi, la capital regional sin embargo, no suelen producir grandes daños personales debido a que buena parte del área occidental del país se encuentra deshabitada.

El centro de redes sismológicas también destacó que el oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet, Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.