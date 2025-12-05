Peste porcina: los casos aumentan tras la detección de un nuevo foco en Barcelona

La peste porcina africana ha vuelto a aparecer en España después de 31 años, tras detectarse varios jabalíes muertos infectados con el virus en las proximidades de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), un hallazgo que ha disparado las alarmas en el sector porcino. Aunque la enfermedad no representa un riesgo para las personas, sí constituye una seria amenaza para las explotaciones ganaderas y para la fauna salvaje.

Este jueves, el sector del porcino continúa atento a las decisiones que los distintos destinos comerciales están tomando sobre la importación de productos derivados del cerdo. Mientras tanto, continúan las labores de investigación y el intento de control de los focos detectados en la provincia de Barcelona.

Cataluña ha detectado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en el mismo lugar en el que se hallaron otros dos hace unos días, en un contexto de alerta de las autoridades hacia esta enfermedad animal que afecta a cerdos y jabalíes y que puede poner en apuros al sector porcino español y a sus exportaciones.

El (Centro de Investigación en Sanidad Animal) catalán ha detectado cuatro nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en cuatro cadáveres de jabalíes en plena sierra de Collserola (Barcelona), según confirmó una portavoz del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Allí fueron hallados muertos el 26 de noviembre otros dos jabalíes.