Nevadas intensas en el centro y noreste de EEUU obligan cancelación de clases y vuelos

Las nevadas, los fuertes vientos y las gélidas temperaturas han persistieron, lo que provocó la cancelación de vuelos adicionales y el aumento de accidentes viales en varias regiones de Estados Unidos.

El noreste del país, vio llegar el martes su primera gran tormenta de nieve invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después del feriado de acción de gracias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve y para el resto de la semana, prevén la caía de más nieve de manera constante en toda la región.

Las escuelas y oficinas gubernamentales cerraron en todo el noreste, y las autoridades señalaron que existen condiciones potencialmente peligrosas en las carreteras por ello, muchas escuelas se han visto obligadas a suspender clases hasta nuevo aviso.

Respecto a los accidentes, se reportaron un aumento significativo en zonas como Cleveland, donde algunas carreteras permanecen cerradas y algunas autopistas experimentan ralentizaciones peligrosas.

Los meteorólogos instaron a tener precaución, ya que las condiciones resbaladizas y la mala visibilidad persistirán.