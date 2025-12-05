La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina

Hoy se definirán los grupos del torneo a partir de los cuatro bombos que contienen a las 42 selecciones ya clasificadas y los seis cupos que se completarán con los repechajes.

Este viernes 5 de diciembre se sortean en Washington D.C. los 12 grupos del Mundial 2026, donde México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1) parten como cabezas de serie.

Los top-4 —España, Argentina, Francia e Inglaterra — quedan distribuidos en lados opuestos del cuadro para evitar cruces antes de semifinales, mientras que avanzan a octavos los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros; el calendario final se revela el 6 de diciembre.