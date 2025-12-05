Infarto al miocardio: carrera contra reloj y la vital importancia de la Hemodinamia

El infarto agudo de miocardio se mantiene como la principal causa de mortalidad a nivel cardiovascular en Venezuela, un dato que subraya la urgencia de conocer sus riesgos y el tratamiento inmediato que requiere. Este evento grave consiste en la necrosis o muerte de una sección del músculo cardíaco (miocardio) debido a la falta crítica de oxígeno, generalmente causada por la obstrucción repentina de una arteria coronaria. Es crucial tener presente que, ante la menor sospecha, el traslado inmediato a un centro asistencial con capacidad de respuesta es vital.

Reafirmando su compromiso con la salud cardiovascular, el GMSP, resaltó la importancia de estar al tanto sobre esta patología a través de un programa En Vivo titulado “ABC del infarto: Prevención, síntomas y actuación rápida”. Dicho programa fue transmitido a comienzos de noviembre por sus canales de Instagram, Facebook y YouTube, donde sigue disponible para ser consultado.

Fue precisamente en esta actividad donde la cardióloga del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), doctora Mara González, enfatizó que este fenómeno isquémico exige atención de emergencia, pues la rapidez en el manejo clínico es fundamental para reducir daños irreversibles en el corazón.

Factores de riesgo y síntomas clave

El infarto se desencadena cuando una placa de ateroma (depósito de grasa) en la pared arterial se rompe, lo que produce un trombo o coágulo que interrumpe abruptamente el flujo sanguíneo.

La cardióloga señaló que existen múltiples factores de riesgo que incrementan la probabilidad de este evento. El tabaquismo es el factor modificable más significativo. Otros incluyen la edad (más de 45 años en hombres, 55 en mujeres), la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias (colesterol y triglicéridos elevados), la obesidad, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria y el estrés crónico.

El síntoma de alerta más importante es el dolor opresivo en el pecho (conocido como ángor), que irradia a zonas como el cuello, la mandíbula o los brazos, y que persiste por más de cinco a 10 minutos. Otros síntomas asociados que pueden acompañarlo son la sudoración fría, náuseas o dificultad respiratoria.