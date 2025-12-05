Gobierno venezolano espera que las aerolíneas Wingo y Copa reinicien vuelos en 48 horas

Copa y Wingo cancelaron temporalmente sus vuelos desde y hacia Caracas procedentes de Panamá y Colombia, respectivamente, tras informar que sus pilotos registraron “intermitencias en una de las señales de navegación”, aunque, subrayaron, esta situación “en ningún momento comprometió la seguridad operacional”.

Por otra parte, Laser informó que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”, luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar el país suramericano.

Venezuela vive una suspensión de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU.

En este contexto, varias aerolíneas cancelaron sus viajes y, en respuesta, el ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a Iberia, Tap, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.