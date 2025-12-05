Fevipan: Venezuela consume 1.200.000 toneladas de harina de trigo al año

El presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (FEVIPAN), Tomás Ramos, expresó que en este momento, Venezuela consume 1.200.000 toneladas de harina de trigo al año, un promedio de 100.000 toneladas al mes.

En ese sentido, acotó que la nación caribeña tiene molinos pequeños que aportan su granito de arena a la producción de los derivados del trigo.

«Hay una serie de molinos que han venido aportado y tenemos molinos en Venezuela que han venido creciendo y aportando también soluciones para la cesta», indicó.

Tomás Ramos, sostuvo que las importaciones de trigo han bajado y añadió que «no tenemos carencia de materia prima» para la producción de harina de trigo y sus derivados.

«Toda inversión en nuestro país, realmente que sirva para una competencia sana, que sirva para que se beneficie el venezolano, que sirva para que tengamos materia prima, pues bienvenidos», sumó.

Igualmente, manifestó que nadie se puede resistir a que el país vaya avanzando con más empresas, porque «las importaciones nos hacen daño y debemos convertirnos en una nación realmente más que importadora, ser exportadora».