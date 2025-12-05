Director de IEPAN: precio del pan de jamón ronda entre los $6 y $20 para esta navidad

El director del Instituto Europeo del Pan (IEPAN), Juan Carlos Bruzual, informó este jueves que el costo del pan de jamón para esta navidad oscila entre los 6$ y 20$ dependiendo de la zona de Caracas.

Detalló que en el oeste y centro de la capital se consiguen promociones de tres panes de jamón y un refresco por $20, mientras que en el este de la ciudad los precios van desde los 16, 18 y 20 dólares.

«Hay muchas variaciones entre la cantidad de masa y la cantidad de relleno«.

El representante de IEPAN recomendó a los panaderos cuidar la preparación del pan de jamón y evitar las esencias para que no sea tan dulce, sino que la masa mantenga su sabor salado.