Gobierno aprobó plan integral de explotación y aprovechamiento del lago de Guanoco

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno aprobó un plan integral para la explotación y aprovechamiento del lago de Guanoco en el estado Sucre.

El plan fue presentado por el ministerio de Hidrocarburos y tiene como objetivo abrir paso a acuerdos para la inversión nacional e internacional en el lago.

El de Guanoco es el lago de asfalto más grande del mundo

Estos recursos estarán al servicio de proyectos nacionales y comunales. Entre estos últimos, el gobierno resaltó los de «Resuelve tu calle» y «Plan techo comunal».