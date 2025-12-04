Encuentran 50 jabalíes muertos en la «zona cero» del brote de peste porcina africana en Collserola

Las autoridades españolas confirmaron el hallazgo de al menos 50 jabalíes muertos en la llamada «zona cero» del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en el parque natural de Collserola, en Barcelona. Por el momento, solo nueve animales han dado positivo al virus, aunque muchas muestras aún están siendo analizadas.

El foco fue identificado a finales de noviembre en Cerdanyola del Vallés, tras localizarse allí dos jabalíes muertos. Se trata del primer episodio en décadas en el que la PPA reaparece en fauna silvestre tan cerca de un área urbana densamente poblada.

Para contener la propagación, las autoridades catalanas establecieron un perímetro de seguridad de seis kilómetros alrededor del punto inicial y suspendieron actividades como la caza, el acceso con perros o cualquier interacción con la zona forestal.

Paralelamente, cientos de efectivos, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil y veterinarios especializados enviados por la Unión Europea, patrullan el área para recoger cadáveres, tomar muestras y evaluar la extensión real del brote.