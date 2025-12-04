Comisión de Fedecámaras propone revisar el mecanismo de cálculo de prestaciones sociales

La Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras propuso revisar el mecanismo con el que se calculan las prestaciones sociales en Venezuela, asegurando que el uso del salario mínimo como base; actualmente fijado en 130 bolívares mensuales; genera distorsiones frente a los ingresos reales de los trabajadores.

El presidente de la comisión, Alejandro Di Silvestro, explicó que el gremio trabaja en alternativas para ajustar el cálculo a la realidad remunerativa del país.

Detalló que entre las opciones analizadas se encuentra la creación de un «período especial» que permita reconocer un monto mayor al salario mínimo al momento de calcular los beneficios laborales.