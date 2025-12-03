Musgo incautado en Aragua fue reintegrado al Parque Nacional Henri Pittier

Los ocho kilos de musgo que fueron incautados en el estado Aragua durante los operativos con motivo de la campaña nacional «Navidad sin musgo, en paz y con soberanía», fueron reintegrados al Parque Nacional Henri Pittier.

En la operación participó el Cuerpo Civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), la División Ambiental de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la unidad de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales (UFARA) del ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo en Aragua.

Cabe destacar, que el ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, lanzó la campaña nacional de conservación del musgo para proteger a estas plantas, ya que su extracción y comercialización indiscriminada amenazan los ecosistemas. Esta campaña busca sensibilizar a la población a través de actividades educativas para que no se extraiga musgo.