España: tras alerta sanitaria movilizan al ejército debido a la peste porcina

Más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias española (UME) se desplegaron, para luchar contra el foco de peste porcina africana detectado cerca de Barcelona, una enfermedad que llevaba 31 años erradicada en España tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales.

Óscar Ordeig, responsable regional de agricultura indicó que se desplegarán durante el día de hoy 117 efectivos de la ume en Cataluña, que harán trabajos con drones, desinfección, prospección, búsqueda y retirada de animales.

Una de las hipótesis que expresan los expertos es que el virus pudo haber llegado a través de un embutido contaminado transportado por carretera, y consumido después por un jabalí, pero todavía no está confirmado, indicó el responsable catalán.

Los militares se sumarán a los 300 agentes catalanes ya desplegados en el Parque Natural de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona, luego de que el viernes se confirmara que dos jabalíes fallecidos en esta transitada zona boscosa habían dado positivo a peste porcina africana.