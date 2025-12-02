UE envía veterinarios a Cataluña para frenar el brote de peste porcina africana en Collserola

La Comisión Europea ha informado sobre el envío de un grupo de veterinarios expertos a Cataluña, que a partir de hoy ayudarán a las autoridades españolas a frenar el brote de peste porcina africana, detectado en al menos dos jabalíes en el parque natural de Collserola.

La portavoz de la comisión, Eva Hrncirova, señaló que Bruselas ha sido notificada del brote en Cataluña, un episodio que podría acarrear serias consecuencias económicas para la región.

Por su parte, el ministerio de Agricultura Español ha convocado una reunión de urgencia con representantes de la Generalitat y de la industria cárnica para abordar la situación. Tras el encuentro, el gobierno ha confirmado que China mantendrá abiertas las importaciones de porcino español pese al reciente brote, una decisión clave para el sector, ya que el país asiático absorbe el 42 % de las ventas nacionales fuera de la UE.