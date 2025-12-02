Nuevas tarifas de los peajes en Venezuela a partir de diciembre

Las tarifas de los peajes en Venezuela fueron actualizadas a partir de este lunes 1 de diciembre de 2025 en todas las estaciones del país, de acuerdo con la información difundida por el canal patria digital en telegram.

El ajuste establece un rango de cobro que va desde 100 bolívares (bs) para vehículos livianos hasta bs 1.900 para unidades de carga pesada de seis ejes. Con el tipo de cambio oficial vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), fijado en 247,30 bolívares por dólar (USD), estos montos equivalen a tarifas que oscilan entre usd 0,40 y 7,68.

Nueva estructura de tarifas por tipo de vehículo

Según la tabla oficial publicada, los vehículos livianos y microbuses deberán cancelar un monto de bs 100, lo que representa un pago aproximado de usd 0,40. En el caso de los autobuses, la tarifa quedó establecida en bs 110, equivalente a usd 0,44.

Para las unidades de carga, el monto varía según el número de ejes. La carga liviana pasa a pagar bs 950 (USD 3,84), mientras que la carga pesada de dos ejes tiene una tarifa de bs 1.100 (USD 4,45).

En cuanto a las unidades de mayor tamaño, la carga pesada de tres ejes deberá cancelar bs 1.200 (USD 4,85), la de cuatro ejes bs 1.300 (USD 5,26), la de cinco ejes bs 1.500 (USD 6,07) y la de seis ejes bs 1.900, lo que equivale a USD 7,68 al tipo de cambio oficial.

La actualización aplica en las estaciones de peaje de toda Venezuela y forma parte de la nueva tabla de cobro establecida para el tránsito de vehículos livianos, transporte público y unidades de carga.