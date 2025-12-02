Jefe de la ONU denuncia que sigue la crisis humanitaria en Gaza y pidió ayuda a gran escala

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, emitió un contundente mensaje denunciando las consecuencias humanitarias de la guerra en Gaza y reafirmando la necesidad urgente de una solución justa y duradera basada en el derecho internacional.

El secretario general destacó que la injusticia persiste también en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, donde “las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, los desalojos, demoliciones y amenazas de anexión” siguen erosionando los derechos del pueblo palestino.