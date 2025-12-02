«Cicha noc» las tradiciones de Polonia y el calor de Venezuela se encuentran en un concierto inolvidable

El encuentro de la tradición polaca de «Cicha noc» (Noche de Paz) con el calor venezolano en un concierto inolvidable sugiere un evento cultural que fusiona dos herencias ricas y distintas .

Este tipo de concierto es un ejemplo de cómo la música puede unir culturas, mezclando la solemne y universal tradición navideña europea con la vibrante energía y calidez de la música y el espíritu venezolanos.

Los elementos clave de tal evento probablemente incluyeron:

– Interpretación de «Cicha noc»: El villancico polaco, conocido mundialmente como «Noche de Paz», es una pieza central de la Navidad en Polonia y se interpretaría con reverencia, probablemente en polaco y quizás también en español.

– Fusión de estilos: El concierto probablemente presentará arreglos que combinarán instrumentación tradicional polaca o europea con ritmos e instrumentos venezolanos (como el cuatro, las maracas, o percusión), creando una sonoridad única.

– Música navideña venezolana: Además de la fusión, el programa seguramente incluirá gaitas, aguinaldos y parrandas venezolanas, aportando el «calor» y la alegría festiva característica del país caribeño.

– Un mensaje de unidad: Más allá de la música, el evento servirá como un símbolo de la integración cultural, celebrando la diversidad y la unidad a través del lenguaje universal de la música.

La Embajada de la República de Polonia en Venezuela y el Consulado Honorario en Barquisimeto te invitan a disfrutar de «Cicha noc» y vivir una tarde mágica donde los Villancicos Polacos se entrelazan con los queridos aguinaldos venezolanos.

En escena:

El talento de las Voces Claras y el Coro Infantil del Conservatorio Vicente Emilio Sojo, bajo la dirección de la Mtra. María Alejandra Castellano.

Músicos acompañantes de lujo:

– ​Jesús Rodríguez (Cuatro)

– ​Oswaldo Álvarez (Percusión)

– ​Wanda Zielinska (Piano)

El evento será realizado este viernes 05 de diciembre a partir de las 4:00 de la tarde en Ciudad Comercial Las Trinitarias.

​¡Un regalo musical para toda la familia!