Venezuela y Setúbal unen esfuerzos por la observación de aves del mundo

Se realizó en Setúbal, la Sesión Cultural sobre Observación de Aves, organizada por el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), con el apoyo de las Juntas de Freguesia de Sado y de Gambia, Pontes e Alto Da Guerra, y la participación de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Portugal junto a la comunidad local.

La actividad estuvo dirigida por Carlos Miguel Cruz, especialista en aviturismo, y representante de la empresa Portuguesa Mira Sado, quien compartió sus experiencias tras participar en el Congreso Mundial de Aviturismo, celebrado en octubre en la ciudad de Mérida, Venezuela, bajo la organización del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Durante su intervención, el especialista destacó que este congreso se consolidó como una plataforma internacional para el intercambio de conocimientos entre investigadores, académicos y profesionales dedicados a la conservación y promoción del turismo de observación de aves.

El evento reunió expertos de países como España, Guatemala, Colombia y Egipto, entre otros, fortaleciendo la cooperación global en torno a esta práctica sostenible.

Además, señaló que Venezuela es reconocida por su extraordinaria biodiversidad avifaunística y que figura como el quinto país con mayor número de especies de aves en el mundo, lo que la convierte en un destino privilegiado para el aviturismo.