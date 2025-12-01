Selección sordolímpica de Taekwondo de Venezuela se ubicó en los ocho mejores del mundo

Luego de participar en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, la selección nacional de Taekwondo con discapacidad auditiva regresó a territorio venezolano, donde lograron ubicarse entre los mejores ocho competidores de sus respectivas categorías.

Los atletas criollos arribaron al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en la ciudad Valencia, estado Carabobo, luego de cumplir con una actuación que dejó en alto el nombre de Venezuela en esta importante cita internacional.

Durante su participación, los atletas exhibieron sus recursos técnicos y tácticos en un evento de alto nivel competitivo.

La delegación sordolímpica continuará su retorno a Venezuela durante los próximos días, a falta de los representantes de atletismo, baloncesto y karate.