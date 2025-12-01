Pdte. Feporcina-Táchira afirmó que está garantizado el pleno abastecimiento de cerdo para la temporada decembrina

La Federación Venezolana de Porcicultura -Feporcina-Táchira, garantizó el abastecimiento de carne de cerdo, especialmente el pernil, plato icónico de la Nochebuena venezolana.

Yuvan Rosales, Presidente Feporcina Táchira, aseguró un «pleno abastecimiento» de productos porcinos en la región andina de Táchira, que cubre 70 % de la demanda local gracias a sus granjas fronterizas y estabilidad en insumos.

Sin embargo, Táchira por ser estado fronterizo es normal que algunas personas hagan compras en el departamento colombiano del Norte de Santander, incluyendo el cerdo que tiene muy buena reputación.

“Ese es un tema controvertido porque el cerdo que se produce en Colombia se consume en Colombia, incluso se exporta porque tienen un excedente de producción”.

Desde hace algunas semanas en muchos hogares ya se han preparado las primeras hallacas y una de las proteínas más importantes en las cenas navideñas es el cerdo.