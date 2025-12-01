Ejecutivo anuncia adopción del Sistema MIR: venezolanos podrán usar tarjetas bancarias en Rusia

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que se están gestionando activamente los mecanismos para que los ciudadanos venezolanos utilicen sus instrumentos bancarios nacionales a través de la plataforma financiera rusa MIR.

Actualmente, los ciudadanos rusos que residen o visitan Venezuela ya tienen acceso a realizar transacciones comerciales y financieras mediante este sistema. Rodríguez, informó que en el corto plazo, los venezolanos que se encuentren en la nación euroasiática podrán hacer uso de sus tarjetas bancarias de la misma manera. Sin embargo, la funcionaria no ofreció detalles sobre la fecha de implementación de esta nueva modalidad.

El sistema MIR facilita el pago de bienes y servicios, la extracción de efectivo en cajeros automáticos, y la transferencia de fondos en cualquier lugar donde se acepten tarjetas bancarias. Los usuarios pueden ejecutar estas operaciones a través de terminales bancarias, por internet o mediante la aplicación móvil MIR PAY.

Por otra parte Rodríguez, quien también ejerce como ministra de Hidrocarburos, mencionó que Venezuela y Rusia están avanzando en acuerdos de colaboración en el sector gasífero y otros convenios energéticos. Estos se enmarcan en el tratado de asociación estratégica y cooperación que firmaron los presidentes Vladímir Putin y Nicolás Maduro.