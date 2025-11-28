Venezuela participa en segunda fiesta literaria del círculo de Amigos de España

La Embajada de Venezuela en Suiza participó en la Segunda Fiesta Literaria del Círculo de Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, con el poema «Rememorando la batalla de Carabobo», del poeta, diplomático y Premio Nacional de Literatura (1969), Vicente Gerbasi, en la voz del embajador Roy Chaderton Matos.

Además de Venezuela, en la actividad participaron las embajadoras y los embajadores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México y Perú, lo que permitió disfrutar de autores clásicos como Jorge Luis Borges (Arg) y Antonio Machado (Esp) y del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez (Col), José Lezama Lima (Cub), Mario Vargas Llosa (Per) y Carlos Fuentes (Mex), así como de noveles escritores como S. Campbell (Cr) y E. A. García (Ecu).

La lectura del poema venezolano por parte del embajador Chaderton Matos estuvo especialmente cargada de emoción, no solo por el patriótico contenido de la obra, su cadencia y su métrica, sino también por la pertinencia del mismo en los actuales momentos, además de la impronta anecdotaria del sentimiento personal entre ambos diplomáticos en cuestión.

Previo a la lectura, el jefe de Misión promovió al poeta Gerbasi a la categoría de “Santo Laico”, una imagen que, de acuerdo a sus palabras, es solo para aquellos que de manera proba y por demás patriota pueden llegar algunos con el testimonio de una vida pura y decente.