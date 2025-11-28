Pdte. Fesoca: cañicultores proyectan un crecimiento de 18 % para la zafra 2025-2026

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (FESOCA), José Ricardo Álvarez, proyectó este viernes un crecimiento entre 17 o 18% en la zafra 2025-2026 que comenzó a principio del mes noviembre.

«El año pasado terminamos en cuatro millones 500 mil toneladas de caña en molienda y para esta zafra estamos aspirando moler casi un millón más. Estamos aspirando moler alrededor de cinco millones 300 mil toneladas de caña«, dijo.

Sostuvo que está «satisfecho» porque el sector ha mantenido un crecimiento «bastante bueno» a pesar de las dificultades que enfrentan los productores.

Álvarez, indicó que la producción suple alrededor de 60 % de la demanda nacional y aseguró que de activarse nuevos centrales azucareros se podría lograr el autoabastecimiento que ronda las 600 toneladas del rubro. «Más o menos una molienda de ocho o nueve millones de toneladas de caña», acotó.