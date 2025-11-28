Inauguran la FILVEN en Mérida para fomentar la lectura en Venezuela

A sala llena y bajo el lema “Leer humaniza”, se inauguró la vigésima primera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN) en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero de la ciudad Mérida.

El evento contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Carrillo; la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio del ministerio del Poder Popular para la Cultura, Mary Pemjean; el gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez; el alcalde del municipio Libertador, Nelson Álvarez; el director general del Gabinete Estadal de Cultura, Óscar Upegui; la presidenta de la fundación para el Desarrollo Cultural del estado Mérida (FUNDECEM) y secretaria de Cultura de la entidad, Vanessa Rodríguez.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó a través de un audio su satisfacción por la instalación de la feria.

El gobernador Arnaldo Sánchez considera la FILVEN como una plataforma que impulsa la lectura como “elemento de transformación”, por lo que llama a enamorar a la juventud con el acto de leer, para rescatarlos de las redes sociales.