Directivos de Consecomercio abogan por un clima de paz y estabilidad para el crecimiento de la economía del país

El comité y directorio ejecutivo del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO) celebró la 46 edición del Día Nacional del Comercio y los Servicios y su 55 aniversario, este 27 de noviembre, reafirmando su compromiso con el país y presentando a la nación el Manifiesto 2025, un documento que recoge los desafíos, logros y propuestas del sector para consolidar al comercio y los servicios como motor de desarrollo económico y social.

El manifiesto fue presentado por el presidente de la institución, José Gregorio Rodríguez, en un contexto donde la actividad del sector comercio y los servicios representa el 15 % del producto interno bruto. A ello se suma un repunte esperado de la actividad comercial de 10 % en el mes diciembre, en comparación con el mismo período del año anterior, con especial dinamismo en los rubros de alimentos, artículos de aseo personal, farmacéuticos y servicios.

“Venezuela requiere un clima de paz y estabilidad para que la economía crezca a un ritmo más acelerado”, señaló el presidente José Gregorio Rodríguez.

En la edición anterior, Consecomercio presentó una agenda de siete puntos esenciales para el desarrollo del sector, entre ellos la reforma tributaria, la reducción del tamaño del Estado, la estimulación de la inversión privada y la mejora de los servicios públicos.