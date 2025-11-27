Venezuela revocó la concesión a seis aerolíneas

Este miércoles, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el el Ministerio de Transporte anunciaron la revocación de la concesión a seis líneas aéreas por sumarse a «las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos.

De acuerdo a sus redes sociales, las aerolíneas son:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM Airlines Colombia)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aéreas S.A.

Los organismos indicaron que estas compañías suspendieron «unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía».