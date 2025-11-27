Representantes de China y Venezuela entregan instrumentos al Sistema de Orquestas

Desde la Escuela de Planificación, en el Centro Académico Regional “La Rinconada”, se realizó la entrega de instrumentos musicales al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a representantes de la Embajada de la República Popular China.

Rodríguez, acentuó la importancia de esta dotación para la formación de la juventud venezolana y recordó el legado del Maestro José Antonio Abreu.

La vicepresidenta Rodríguez señaló que fueron entregados 600 instrumentos que permitirán fortalecer la enseñanza musical y consolidar el papel de los jóvenes como representantes culturales de Venezuela en el mundo.

Resaltó la trayectoria de la Orquesta Binacional conformada por músicos de China y Venezuela, y recordó que la UNESCO reconoce a China como líder mundial en número de patrimonios culturales inmateriales.

La jornada concluyó con una presentación artística a cargo de integrantes del Sistema, quienes ofrecieron interpretaciones que evidenciaron el alcance inmediato de la dotación y ratificaron la proyección de la música venezolana en espacios internacionales.