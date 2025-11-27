Nuevas tormentas amenazan Vietnam tras lluvias que dejaron 100 muertos en Tailandia

De acuerdo con datos del ministerio de Agricultura y Medioambiente, las precipitaciones castigaron especialmente a las provincias sureñas Khanh Hoa y Dak Lak, donde varias áreas permanecieron durante días sin electricidad, señal telefónica ni agua potable, según medios oficialistas. Indicaron que se encuentran atentos ante las alertas de nuevas tormentas que amenazan a Vietnam.

El sudeste asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones especialmente dura este año.

Varios países de la región sufren estos días estragos por intensas lluvias: Tailandia ha movilizado al ejército para apoyar las tareas de emergencia ante graves inundaciones en algunas zonas del país, con al menos 46 fallecidos, mientras el temporal también impacta en Indonesia, con al menos 8 muertos, y Malasia.

Un total de 27 tifones han afectado al sudeste asiático este año, y expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano.

Autoridades han reportado cerca de 100 fallecidos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por el temporal, que obligó a habitantes de las zonas más afectadas a utilizar canoas, barcas e incluso tablas de surf para desplazarse.