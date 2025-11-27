Inicio / Noticias / Internacional / Justicia de Perú condena a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra

Justicia de Perú condena a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra

27 de noviembre de 2025 - 3:51 pm Internacional 73 Vistas

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó este miércoles 14 años de prisión para el exmandatario Martín Vizcarra tras encontrarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio por aceptar sobornos equivalentes a casi 700.000 dólares a cambio de contratos de obras públicas cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua, región del sur de Perú, entre 2011 y 2014, antes de convertirse en jefe de Estado del país andino, cuatro años después.

En su veredicto, tras analizar declaraciones de testigos citados por la fiscalía y diversas pruebas, la jueza Fernanda Ayasta consideró probado que Vizcarra sacó provecho de su cargo para cometer «actos ilícitos» al beneficiar a dos compañías constructoras «a cambio de dinero».

En concreto, al entonces mandatario regional se le imputan dos sobornos: uno de un millón de soles (cerca de 300.000 dólares) de la empresa Obrainsa para quedarse con el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013; y otro, de más de 1,3 millones de soles en efectivo (unos 386.000 dólares) de la firma ICCGSA para quedarse con las tareas de mejoramiento del hospital de Moquegua.

