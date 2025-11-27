Evacuados pacientes tras incendio registrado en un hospital de Cartagena en el sureste de España

En un incendio registrado este miércoles, en el hospital Santa Lucía de Cartagena, al sureste de España, obligó a evacuar a los pacientes y trabajadores a zonas seguras. El plan de emergencias del hospital se activó inmediatamente desalojando a los pacientes ingresados, en las habitaciones próximas al fuego.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, informó que una dotación de 20 bomberos, se movilizaron para extinguir el incendio que comenzó en una terraza del bloque 5 del hospital. Las llamas se fueron propagando por la fachada, así como también en varias plantas del complejo a consecuencia del viento.

Sin embargo, los efectivos de emergencias lograron controlar el avance de las llamas, pasadas las ocho de la mañana sin quedar ningún herido. Esto fue posible por los primeros avisos y debido a la proximidad del centro sanitario al parque de bomberos.

Por otra parte, los especialistas en incendios de la policía científica de la policía nacional, señalaron que una vez que las condiciones lo permitan, iban a desplazarse hacia la zona para realizar las labores de investigación y determinar, las causas y circunstancias que han podido provocar el incendio.