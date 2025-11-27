Eurocámara pide subir a 16 años el acceso a redes sociales

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido prohibir el acceso a menores de 13 años a las redes sociales y hasta los 16 si no hay permiso parental. Lo ha hecho con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones.

El comunicado oficial expresa que existe una profunda preocupación por los riesgos para la salud física y mental que enfrentan los menores en línea y piden una protección más estricta contra las estrategias manipuladoras que pueden aumentar la adicción y que son perjudiciales para la capacidad de los niños de concentrarse y relacionarse de forma saludable con el contenido en línea.

De esta forma, el parlamento propone una edad mínima digital armonizada de 16 años en la Unión Europea para acceder a redes sociales, plataformas de intercambio de videos y acompañantes de IA, permitiendo el acceso a jóvenes de 13 a 16 años con el consentimiento de sus padres. Esta idea sigue la línea marcada ya por Bruselas en los últimos meses.