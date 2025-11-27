China: lanzan nave de urgencia para rescatar astronautas varados

La estación espacial china, llamada Tiangong, ha vivido en las últimas semanas una situación anómala. Los astronautas que viajaron en la nave Shenzhou 20 debían regresar a la tierra con la misma cápsula con la que viajaron, pero unas microfisuras en el cristal de una de las ventanas lo hizo imposible.

Se pudo conocer que ciertos daños provocados, probablemente, por el impacto de basura especial. Que provocó que el vehículo fuera descartado para un descenso seguro al planeta, obligando también a reprogramar los vuelos futuros. Así, este pasado lunes despegó el cohete Long March 2F/G del centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, con la nave Shenzhou 22 a bordo. El lanzamiento, inicialmente, estaba previsto para el próximo año.

Una nave que servirá para el ‘rescate’ de los astronautas chinos varados en la Tiangong, donde suelen permanecer durante los seis meses que duran este tipo de misiones. Y si bien estas naves suelen ir con tres pasajeros a bordo, en esta ocasión lo ha hecho completamente vacía. Quienes viajarán de vuelta a la tierra serán los tripulantes que llegaron a la estación espacial durante la noche de halloween a bordo de la Shenzhou 21.