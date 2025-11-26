Pdte. Fedecámaras destaca la urgencia de exportar productos venezolanos para generar nuevos ingresos

Fedecámaras destacó la importancia de llevar los productos venezolanos a otros mercados internacionales para generar nuevos ingresos y mayores beneficios para las empresas.

El presidente del gremio empresarial, Felipe Capozzolo, resaltó que se deben establecer planes estratégicos para desarrollar una fase de economía no petrolera en el país y avanzar hacia un proceso de diversificación.

Capozzolo, recordó que Fedecámaras lanzó su plan para los próximos dos años que ayudará a impulsar la inversión, el empleo y a fortalecer las exportaciones.