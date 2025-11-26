Pdte. Canidra asegura abastecimiento de repuestos para cubrir la demanda en todo el país

La Cámara Nacional de Comercio y Autopartes (CANIDRA) garantiza el abastecimiento de repuestos para cubrir la demanda del parque automotor del país.

El presidente del gremio, Carlos Rondón, destacó que el sector continúa recuperándose positivamente y espera que este año el parque automotor venezolano pase de 17 mil a 22 mil unidades.

En cuanto a los repuestos, agregó que actualmente la oferta es mayor a la demanda, pero aseguró que hay suficientes repuestos en el mercado para satisfacer las necesidades, sin embargo, resaltó que se registran algunos problemas por el uso de productos de baja calidad, falsificaciones, contrabando y el comercio informal.

Rondón, también destacó que ya el sector está capacitando a los mecánicos para que actualicen sus conocimientos y prácticas a la hora de solucionar problemas en vehículos de nueva generación.