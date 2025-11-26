La actividad física previene enfermedades neurodegenerativas

El cerebro es uno de los órganos principales del cuerpo, y el de mayor complejidad, porque controla la existencia y funcionamiento de todo el organismo. De él también dependen: el lenguaje, el pensamiento, las emociones y la memoria, por lo que su bienestar es fundamental para el equilibrio de la salud general.

Expertos afirman que una buena rutina de ejercicio físico beneficia directamente la salud cerebral ya que, al activar el flujo sanguíneo, se libera oxígeno en sus tejidos. Además, al reducir la tensión muscular se provoca un aumento de los receptores cerebrales endocannabinoides, que están encargados de identificar la sensación de apetito, la sensibilidad al dolor, la memoria, el humor y el efecto placebo, por lo que reduce también los niveles de estrés y depresión.

En este sentido, los entrenadores personales de la cadena de salud y bienestar Gold’s Gym, recomiendan tres tipos de ejercicios físicos o entrenamientos claves que ayudarán a mejorar y mantener la salud física y cerebral.

– Entrenamiento de resistencia: Las rutinas de resistencia, donde se trabaja con el cuerpo, ya sea utilizando aparatos específicos de ejercicio, ligas o telas especiales, ayudan a evitar que se encoja la región del cerebro conocida como hipocampo, la cual facilita la memoria a largo plazo. Es un ejercicio básico que fortalece los músculos y contribuye a la liberación de oxígeno. Se podría incluir el spinning o el Training Bike y Xtreme Bike.

– Ejercicios aeróbicos: Los ejercicios cardiovasculares mejor conocidos como ejercicios aeróbicos, incrementan el flujo de sangre al cerebro, por lo que son recomendados en las distintas rutinas para todo tipo de condición física. Gold’s Gym ofrece a sus miembros una amplia variedad de alternativas aeróbicas que potenciarán su entrenamiento cardiovascular como baile, clases de spinning, training bike, funcionales, entre otros.

– Yoga: Estudios han demostrado que la práctica de yoga disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y contribuye a aumentar las sustancias químicas positivas para el cerebro como las endorfinas y el GABA (ácido gamma-aminobutírico). Además, la meditación que se practica en el yoga ayuda a mejorar la memoria verbal y visual. Esta disciplina también favorece la concentración y la capacidad de aprendizaje.

Prevención neurodegenerativa

Uno de los beneficios más importantes del ejercicio para el cerebro es la prevención de enfermedades neurodegenerativas, debido al aumento de la comunicación entre neuronas, ya que los músculos se contraen y esa acción genera una liberación de las llamadas “sustancias mensajeras”, las cuales llegan al cerebro y liberan neurotransmisores, que tienen como función trasladar información de una neurona a otra.

La actividad física estimula también la formación de nuevas neuronas en el cerebro, proceso conocido como neurogénesis. Asimismo, está demostrado que los adultos que hacen ejercicio tienen una mejor memoria y capacidad de aprendizaje. De hecho, es una de las principales terapias para quienes sufren de Alzheimer.

Por otra parte, el ejercicio físico estimula la neuroplasticidad, que supone la capacidad del cerebro de autorrecuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas habilidades y situaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la práctica habitual de actividad física, con un mínimo de 150 minutos a la semana, y destaca que se obtienen más beneficios si se alcanzan los 300 minutos semanales.