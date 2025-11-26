Directivos del INAC exhortan a aerolíneas que suspendieron operaciones al cumplimiento de las obligaciones que tienen con pasajeros afectados

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) emitió una drástica advertencia a las aerolíneas que han suspendido temporalmente sus operaciones en el país, exigiéndoles que retomen sus vuelos en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de suspensión de sus derechos de tráfico.

Esta medida se produce tras la decisión de varias aerolíneas de cesar temporalmente sus operaciones aéreas, una acción tomada como respuesta a los avisos de seguridad emitidos el 21 de noviembre de 2025 por autoridades extranjeras como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Unión Europea (UE). Dichos avisos alertaban sobre posibles riesgos en el espacio aéreo venezolano, recomendando evitar sobrevolar el mismo.

Llamado de IATA a la claridad y el diálogo

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que representa a cerca de 350 aerolíneas (80 % del tráfico aéreo global), ha reaccionado a la situación solicitando claridad, diálogo y flexibilidad ante la suspensión temporal.

La IATA subraya que las suspensiones de las aerolíneas son medidas temporales, adoptadas tras un riguroso análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, en línea con los estándares internacionales (Anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago).