Producción local se fortalece con entrega de ganado en el corredor vial Caracas – La Guaira

A propósito del plan de desarrollo integral del corredor vial Caracas – La Guaira, arribaron las primeras 50 vacas productoras de leche provenientes del estado Apure. Se entregó un total de 200 ejemplares de alto rendimiento destinados a fortalecer la producción local y garantizar el abastecimiento de las comunidades organizadas.

El jefe de Estado reiteró su respaldo a este eje territorial, al destacar el potencial de la organización comunal, su capacidad de movilización y la importancia de consolidar la soberanía alimentaria en el país.

Las vacas, destinadas a la producción de leche y queso, abastecerán a las comunas del corredor vial Caracas – La Guaira y contribuirán al suministro de alimentos para las familias de los tres ejes territoriales, así como para la ciudad de Caracas.