Pdte. Canidra: comercialización de autopartes incrementó 5 % interanual

En 2025 la comercialización de autopartes en el país incrementó hasta un 5 % en comparación con 2024, según datos de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Repuestos y Afines (CANIDRA).
No obstante, el sector aún enfrenta desafíos relacionados con el diferencial cambiario.
Carlos Rondón, presidente del gremio, indicó que este tema ha sido abordado y trabajan en conjunto con autoridades nacionales, entidades bancarias y «con quien corresponda para buscar la viabilidad», detalló.
Agregó que existen aspectos tributarios y de comercio informal que también afectan al sector de autopartes y que estos son temas importantes en la agenda del gremio, afirmó Rondón.
«La revisión de los tributos, que es algo que también es un tema que nos tiene bien preocupados, el tema de la informalidad, que tanto ha afectado al gremio».