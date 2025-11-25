Pdte. Canidra: comercialización de autopartes incrementó 5 % interanual

En 2025 la comercialización de autopartes en el país incrementó hasta un 5 % en comparación con 2024, según datos de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Repuestos y Afines (CANIDRA).

No obstante, el sector aún enfrenta desafíos relacionados con el diferencial cambiario.

Carlos Rondón, presidente del gremio, indicó que este tema ha sido abordado y trabajan en conjunto con autoridades nacionales, entidades bancarias y «con quien corresponda para buscar la viabilidad», detalló.

Agregó que existen aspectos tributarios y de comercio informal que también afectan al sector de autopartes y que estos son temas importantes en la agenda del gremio, afirmó Rondón.