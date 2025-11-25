Ministro de Transporte se reunió con aerolíneas para garantizar conexiones internacionales

El ministro del Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó que sostuvo una reunión con presidentes y representantes de líneas aéreas nacionales e internacionales que operan en Venezuela con el objetivo de garantizar las conexiones con otros destinos del mundo.

El ministro dijo que abordaron soluciones «a los desafíos que se presentan en el sector».

Aseguró que los representantes de las aerolíneas destacaron su compromiso con los pasajeros. A la reunión también asistieron los directivos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

El mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”, detalló el ministro.

Representantes de las aerolíneas están monitoreando la situación y buscando soluciones para la continuidad del transporte aéreo.