Aragua culminó ciclo de reforestación con 39.000 árboles plantados

Con 39.000 árboles plantados culminó el ciclo de reforestación que marca el cierre del periodo de lluvias 2025 en la entidad aragüeña, donde semana se llevó a cabo una mega jornada de siembra en la que fueron plantados más de 8.000 árboles en los espacios del Parque Metropolitano de Maracay.

La jornada contó con la participación de más de 400 voluntarios, quienes acompañaron al personal de diversas instituciones como la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), Inparques, Misión Árbol, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), Guardería Ambiental, la Brigada del Cambio Climático, Sincatesa, Instituto de Reciclaje, Zoológico de Las Delicias y la secretaría de Educación.

También participaron autoridades regionales. En esta oportunidad plantaron diversas especies autóctonas y forestales, tales como araguaney, apamate, caoba, cedro, samán, bucare, ceiba y pino.