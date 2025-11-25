10 personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas tras un accidente de autobús en Michoacán

Al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas el sábado por un accidente de autobús en el occidental estado mexicano Michoacán, informaron autoridades locales.

El siniestro ocurrió en la carretera que une Morelia, capital de Michoacán, con el poblado de Pátzcuaro, informó la policía de Morelia en un comunicado.

Añadió que la circulación en la vía permanece cerrada mientras trabajan cuerpos de rescate. Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa del accidente.

En México se suelen registrar accidentes en las carreteras, ya sea por exceso de velocidad o falta de mantenimiento en los vehículos, principalmente autobuses o camiones de carga.

En septiembre, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un cruce de Ciudad de México, lo que provocó 32 muertes.