Según la OPEP el precio del petróleo por barril se ubica en 64,43 $

24 de noviembre de 2025 - 10:44 am Economia 85 Vistas

El precio de la cesta de crudos de la OPEP se situó en 64,43 dólares el barril, según cálculos de la Secretaría de la OPEP el precio diario ha disminuido  0,22 $, representando un 0,34 % desde la sesión anterior.

El precio promedio durante el mes de noviembre se ubica en 64,87 $ si lo comparamos con el mes de octubre donde se ubicaba en 65.21 $ el precio promedio tambien ha descendido 0,52 %.

La cesta OPEP es un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros y se utiliza como punto de referencia para los precios del petróleo.

