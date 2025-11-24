Según la OPEP el precio del petróleo por barril se ubica en 64,43 $

El precio de la cesta de crudos de la OPEP se situó en 64,43 dólares el barril, según cálculos de la Secretaría de la OPEP el precio diario ha disminuido 0,22 $, representando un 0,34 % desde la sesión anterior.

El precio promedio durante el mes de noviembre se ubica en 64,87 $ si lo comparamos con el mes de octubre donde se ubicaba en 65.21 $ el precio promedio tambien ha descendido 0,52 %.

La cesta OPEP es un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros y se utiliza como punto de referencia para los precios del petróleo.