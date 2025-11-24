Productores de Lara exportan frutas a territorio europeo

El presidente de la Empresa de Comercio Exterior (EMCOEX) del estado Lara, Juan Carlos Romero, acompañó a productores de la entidad a una jornada de exportación de un cargamento de frutas que van dirigidas a territorio europeo.

La producción de 400 kilos de parchita, en conjunto con aguacate, lechosa y piña salieron el día domingo hacia Europa, España.

En el envío participaron productores de las poblaciones de Tintorero, Crespo y Tamaca de la entidad, quienes concretaron las alianzas comerciales con España para llevar el cargamento de frutas que superó la tonelada y media.