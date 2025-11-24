OMS advierte que olas de calor causan 540.000 fallecidos anuales en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que reveló que más de 540 mil personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan a las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo.

El estudio publicado conjuntamente con el gobierno de Brasil, anfitrión de la actual Cumbre del Clima COP30 en Belém, agregó que hasta 3.500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático.

El riesgo de daños de los hospitales por eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios, olas de calor y otros desastres es en la actualidad un 41 % superior a hace 35 años, acotó el informe.

La OMS advirtió que sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo.

También admitió que el sector de la salud causa un 5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debe también iniciar una transición acelerada a sistemas más sostenibles.

La OMS subrayó que destinar al sector sanitario un 7 % de los fondos para la adaptación climática bastaría para proteger a miles de millones de personas en riesgo, debido a que se mantendrían operativos los servicios de salud climáticos durante eventos extremos.