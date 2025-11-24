Cirujanos pediátricos de Barinas reconstruyen área perianal a niña de un año

Una exitosa cirugía de reconstrucción anal con el uso de tecnología de exploración laparoscópica avanzada, se le realizó a una niña de un año en el hospital Dr “Luis Razetti”de Barinas.

El doctor Ricarte Ruiz, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Razetti, explicó que la cirugía le fue realizada a una paciente que nació con malformación anorrectal (sin ano), y a quien se le realizaron las previas valoraciones para la intervención.

También destacó que el procedimiento quirúrgico es el segundo que se lleva cabo en el centro asistencial de la entidad, aplicando un abordaje mínimamente invasivo de laparoscópica.

Reiteró que por años, en el hospital se han realizado cirugías colorrectales convencionales, pero esta intervención es la segunda que se realiza con el innovador uso de laparoscópica”.