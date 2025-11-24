Alerta de casos sospechosos de leptospirosis tras el huracán Melissa en Jamaica

Las autoridades sanitarias de Jamaica emitieron una advertencia pública ante casos sospechosos de leptospirosis en varias comunidades del país, debido a toda el agua estancada por las inundaciones que dejó el huracán Melissa hace tres semanas.

Según dijo la directora médica del Ministerio de Salud, Jacquiline Bisasor McKenzie, las aguas estancadas son propicias para que la enfermedad se propague.

El Ministerio de Salud ya cuenta con casos sospechosos de leptospirosis, aunque no especificó el número ni dio un aproximado de los mismos.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede afectar gravemente a los riñones y el hígado, y causar, meningitis, dificultad para respirar y sangrado.

Para prevenir la leptospirosis, Bisasor McKenzie recomendó a la ciudadanía a que se protejan, específicamente en los pies cuando vayan a exteriores, pues si tocan agua contaminada, son propensos a infectarse.