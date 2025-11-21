Fedecámaras insiste en fortalecer las exportaciones de productos terminados

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, reiteró este viernes la importancia de llevar los productos con sello venezolano a otros mercados internacionales para generar nuevos ingresos, mayores beneficios para el país y para las empresas.

«El gran paso es exportar productos terminados, el gran paso es exportar con agregación de valor nacional, el gran paso es exportar servicios, el gran paso es exportar el sacrificio y la inteligencia de nuestra gente plasmado en un producto de buena calidad», dijo.

Sostuvo que se deben establecer planes estratégicos sobre la «necesidad de desarrollar el país en su fase de economía no petrolera» y avanzar hacia un proceso de diversificación.

El representante empresarial enfatizó que «Venezuela es un país de oportunidades, con crisis y sin ellas», por lo que se tienen que establecer las estrategias para lograr los objetivos trazados.

Capozzolo, recordó que Fedecámaras lanzó su Plan de Impulso Estratégico de la Inversión y el Empleo para los próximos dos años con el objeto que las empresas accedan a las nuevas tecnologías, fortalecer las exportaciones y generar progreso para el país.